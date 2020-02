Zielona Góra. Dwie mieszkanki przekonują: zadbajmy o środowisko! Niewielka zmiana ma już wielkie znaczenie. Wokół nas może być mniej śmieci

- Wprowadziłyśmy w naszym życiu pewne zmiany, których celem jest zmniejszenie produkowanych przez nas śmieci - zaczyna opowieść Marzena Gromnicka. - Zawsze jak idziemy na zakupy, to z własną, lnianą torbą. Na warzywa i owoce też mamy swoje woreczki. Szyję je sama ze starych firanek. Robię też zakupy tam, gdzie ser czy inne produkty mogę zapakować do swojego pojemnika.

- W moim przypadku zaczęło się od tego, że gdy przeprowadziłam się po studiach do Zielonej Góry, zauważyłam w okolicy mojego osiedla, na tzw. terenach niczyich, pełno pustych butelek i opakowań - wspomina Aleksandra Kaczanowska. - Gdy szłam na zakupy, wracałam... z naręczem śmieci, które wyrzucałam do najbliższego śmietnika.

Na zmianę podejścia pani Marzeny wpływ miało zainteresowanie minimalizmem. Gdy zobaczyła, jak dużo niepotrzebnych rzeczy ma wokół siebie. - Zaczęłam zwracać uwagę na to, co kupuję. Czy jest mi to rzeczywiście potrzebne - mówi. Okazało się, że bez wielu rzeczy można się obejść. Zakupy stały się skromniejsze...

- To powrót do tego, co robili nasi rodzice czy dziadkowie - dodaje pani Marzena. - Bo boom plastikowy to nasze czasy.

- Kiedyś wyszłam z koleżanką, moim mężem i jej psem na spacer - opowiada pani Marzena. - Pies załatwił swoje potrzeby. Z mężem stanęliśmy jak wryci, a koleżanka poszła dalej. Spytaliśmy, czy nie posprząta po swym zwierzaku. Mój mąż powiedział jej wtedy: „Wiesz co? Zmiana świata zaczyna się od sprzątania po swoim psie”. Następnym razem na spacerze koleżanka wyciągnęła woreczek, zamachała i powiedziała: „Zobacz, co mam! Też chcę zmieniać świat”. Drobne gesty mają znaczenie.

Panie uważają, że sporo osób obawia się, iż dbanie o środowisko wiąże się z olbrzymią rewolucją. - To nie oznacza, że nagle mamy wywracać swoje życie do góry nogami - mówi pani Aleksandra. - To raczej ciągły proces.

Stąd wspólne działania. Zielonogórzanki zaczęły rozsyłać informacje do różnych instytucji z pytaniem, czy temat ekologii jest im bliski, a mieszkańcy chcieliby zmienić nawyki. Zbierały filtry, by poddać je recyklingowi. Kolejny pomysł? Wspólne akcje sprzątania.

- Moje marzenie? By ludzie uświadomili sobie, że istnieje realny problem z plastikiem. I to nie tylko w Azji, gdzie sytuacja jest tragiczna - tłumaczy pani Aleksandra. - To nie problem koncernów, które plastik produkują, ale przełom zaczyna się od nas. Jeżeli nie kupimy kolejnego warzywa zapakowanego w plastik, nie sięgniemy po foliówkę, która zaraz wyląduje w śmieciach, to już ogromna zmiana dla środowiska. Warto wiedzieć, jaką lawinę za sobą pociągnie nasz wybór. I po prostu starać się ograniczać te złe.

Mała zmiana w życiu, wielka dla środowiska

Zielonogórzanki mają sporo podpowiedzi, jak można zadbać na co dzień o środowisko. To możliwe poprzez: chodzenie na zakupy z własnymi torbami i pojemnikami; ograniczanie niepotrzebnego kupowania, nabywanie ubrań z second handów, z drugiej ręki. - Żyjemy w świecie zakupów - zauważa pani Aleksandra. - A przecież nie trzeba wydawać nie wiadomo jakich sum, by dobrze wyglądać - dodaje. Inne pomysły? Stworzenie własnego płynu do płukania (to mniej plastiku, wystarczy trochę octu i np. olejek lawendowy); używanie bambusowych szczoteczek do zębów; szamponu w kostce; zrezygnowanie z wody w plastikowych butelkach na rzecz tej z kranu; korzystanie z orzechów piorących.