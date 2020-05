Zielona Góra. Działkowcy mają problem z dzikimi wysypiskami. Ale to część z nich wyrzuca odpady!

- Jak to możliwe, że ludzie dbający z taką pasją o swoje działki potrafią jednocześnie rozrzucać i śmiecić na pięknej polanie oraz lasku. Wyrzucać wszystko, co popadnie – martwi się zielonogórzanka.

– Dosyć szybko okazało się, że zarówno działkowicze, jak i osoby spoza ogrodów, właściciele firm, wyrzucają tam wszystko, czego tylko chcą się pozbyć. Ewidentnie widać, że są tam rzeczy, które nie pochodzą z działek. Apelowaliśmy do naszych działkowiczów, aby zwracali uwagę, na to co i w jakiej ilości wyrzucają. Niestety, w wielu przypadkach było to bezskuteczne. Niektórzy uważają, że jak płacą np. 4 zł miesięcznie za wywóz odpadów z działek to mogą tam przywieźć nawet swoje meble – twierdzi nasza rozmówczyni.