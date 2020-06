Zielona Góra. Dzików jest zbyt dużo. Urząd miasta planuje odstrzał zwierząt!

Warto podkreślić, że dziki też coraz częściej wchodzą w głąb miasta. Niedawno dwa wielki osobniki spacerowały w okolicy PKP , media donosiły również o dzikach pod galerią Grafitt . Choć zazwyczaj dziki nie są agresywne, to jednak wywołują niepokój wśród wielu zielonogórzan. Wygląda na to, że urząd miasta postanowił zmierzyć się z tym problemem.

- Przez ASF działania związane z populacją dzików zostały wstrzymane. Jak widać, nie wyszło to na dobre. ASF miał zniszczyć dziki a okazało się, że zwierząt jedynie przybyło. Jest ich zdecydowanie za dużo i musimy podjąć radykalne kroki – przekonuje Kubicki.

Czy włodarz Zielonej Góry nie obawia się krytyki ze strony środowisk przeciwnych zabijaniu zwierząt? – Przyroda weszła w tej chwili do miasta, dziki są w centrum miasta. Wygląda na to, że nie ma innego wyjścia, chyba że ktoś chce doczekać się tragedii, kiedy dojdzie do sytuacji, w której dzik zaatakuje człowieka. Dziki w centrum miasta to jest niebezpieczeństwo a mieszkańcy chcą czuć się bezpiecznie – tłumaczy prezydent Kubicki.