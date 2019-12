Zielona Góra. Elektryczne taksówki wyjadą na ulice [ZDJĘCIA]

- Przechodzimy w branżę usługową - mówi Krzysztof Burda, dyrektor do spraw marketingu Ekoenergetyka-Polska. - Uruchamiamy nowe projekty, które będą elementem całej układanki elektromobilności w Zielonej Górze. Dlaczego Zielona Góra? Bo to miasto jest niekwestionowanym liderem w Polsce, jeżeli chodzi o wdrażanie elektromobilności, mam tu na myśli w szczególności transport publiczny. Obecnie Zielona Góra jest miastem, w którym jeździ najwięcej autobusów elektrycznych w Polsce. Cieszymy się, że mieliśmy udział we wdrażaniu tego projektu.

- Jako spółka Ekoenergetyka-Polska jesteśmy w Zielonej Górze od 10 lat - mówi Bartosz Kubik, prezes zarządu Ekoenergetyka-Polska. - W ciągu tych 10 lat udało nam się zdobyć pozycję bardzo dobrego producenta i dostawcy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Europie. Mamy dużo doświadczeń i postanowiliśmy, że te doświadczenia przełożymy na transport elektryczny. To projekt, który będzie tworzył kompleksową elektromobilność w miastach. Zaczynamy od uruchomienia pierwszej w Zielonej Górze sieci taksówek elektrycznych. W naszych przewidywaniach jest uruchomienie 50 taksówek, nowego ekologicznego transportu dla mieszkańców miasta.

- Taksówki będą dostępne 24 godziny na dobę - mówi K. Burda. - To będzie doskonałe uzupełnienie transportu publicznego w Zielonej Górze, który już teraz jest w większości elektryczny. Warto, by mieszkańcy przekonywali się do elektromobilności.

- Taksówki Evity są przeznaczone dla każdego mieszkańca - wyjaśnia K. Burda. - Chcemy wystartować z tym projektem już w styczniu 2020 roku. Za około miesiąc powinny się pojawić już w mieście nasze taksówki. Zaczynamy od floty kilku samochodów. Będziemy je wdrażać sukcesywnie co miesiąc. Aż dojdziemy do liczby 50 samochodów.

- Zapraszamy wszystkich do współpracy - przekonuje Bartosz Kubik. - Jeśli osoby obsługujące taksówki są zainteresowane współpracą, to jak najbardziej zapraszamy.

Sposób na walkę ze smogiem

Prezydent Kubicki cieszy się, że to kolejny sposób na walkę o czyste powietrze.

- Chcemy zachęcić mieszkańców, by przejechali się samochodem elektrycznym i zrozumieli, że to nie jest pieśń przyszłości. I by sami przesiadali się do samochodów elektrycznych - mówi B. Kubik. - W mieście taka taksówka ma około 150-200 km zasięgu. Ładowanie trwa poniżej godziny.

Czy firma nie obawia się wzrostu cen za prąd? Jej przedstawiciele mówią, że potrafią je przewidywać...