Zielona Góra. Franek i Janek mają zaledwie 13-lat. Ale zachowali się odważniej niż wielu dorosłych. Jak? Niosąc pomoc kobiecie

Bo starsza pani z bólu nie mogła się podnieść. Jej cichego wołania nikt nie słyszał... Oprócz dwóch chłopców. 13-letni Franek Rożek i Janek Jantos wracali wieczorem z treningu piłki ręcznej. Przed nimi szła grupa kolegów. Śmiali się, rozmawiali. Nie usłyszeli nawoływań. Dopiero Franek i Janek zorientowali się, że coś jest nie tak. A gdyby nie zbieg okoliczności... Tego dnia trener po zajęciach z piłki ręcznej, po namowach Janka, wypuścił ich z zajęć innym wyjściem, chłopcy szli nową trasą. Dzięki temu dotarło do nich bardzo ciche nawoływania kobiety.

- Mama przewróciła się wieczorem - mówi Jolanta Busłowicz, córka starszej pani. – Już był zmrok. W dniu, w którym mama upadła, było bardzo zimno. Dreszcz mnie przechodzi na myśl, jak to wszystko mogło się skończyć.

Kiedy pani Kazimiera upadła przy swoim domu, przez niemal godzinę nikt nie słyszał jej wołania o pomoc. To niewielka osiedlowa uliczka, rzadko ktoś tędy przechodzi.

- Jak usłyszeliśmy wołanie, podeszliśmy do pani i zobaczyliśmy, że potrzebuje pomocy - wyjaśnia Franek. - Wciąż przy tej pani byłem i z nią rozmawiałem.

Przykryli kocem, wciąż przy niej byli

Janek zdenerwował się, gdy karetka nie przyjeżdżała, zadzwonił jeszcze raz. Przykrył też panią Kazimierę kocem, by ta nie zmarzła jeszcze bardziej. W tym czasie Franek był przy niej. Aż do czasu przyjazdu karetki. Chłopcy wiedzieli jak się zachować, by nie powiększać rozległego urazu, bo w szkole mieli zajęcia z pierwszej pomocy.