Zielona Góra. Galeria Pod Topolami ma nowego właściciela. W środku ruszyły prace remontowe

- Mnie najbardziej szkoda, że zniknął sklep spożywczy , zawsze to człowiek miał blisko, a teraz musi chodzić na zakupy nieco dalej – przekonywała nas pani Grażyna, mieszkająca w śródmieściu.

Zaprezentowane w mediach wizualizacje cieszyły mieszkańców. Problem jednak w tym, że przebudowa cały czas się opóźniała. A zielonogórzanie wciąż pytali, co z popularnym centrum handlowym.

Wkrótce zaczęły się też pojawiać skargi okolicznych mieszkańców dotyczące braku odpowiedniego zabezpieczenia budynku – w środku widać było bezdomnych oraz osoby nielegalnie spożywające alkohol. – A co, jeśli kiedyś podczas libacji wybuchnie tam pożar? Kto będzie za to odpowiadał? – pytali wtedy zielonogórzanie.

Zielonogórzanie z zaciekawieniem przyglądają się temu, co dzieje wokół Galerii Pod Topolami Czytelnicy

Nowy właściciel ze Świebodzina

Urząd miasta interweniował ws. dodatkowych zabezpieczeń, ale jednocześnie przyznawał, że obecny właściciel bankrutuje. – Prawdopodobnie nie można już liczyć na ponowne uruchomienie galerii – tłumaczył prezydent Janusz Kubicki. Sytuacja zmieniła się diametralnie w maju br., kiedy to donosiliśmy, że teren centrum jest porządkowany. Zielonogórski magistrat potwierdzał też, że są chętni kupcy na nieruchomość. W ostatnich dniach widać, że prace w galerii wyraźnie przyśpieszyły, pojawili się m.in. robotnicy, którzy w środku tną i usuwają stalowe pręty. Co to oznacza?