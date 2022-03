Zielona Góra. Gorąca dyskusja o tym, że miasto chce zmienić plan zagospodarowania. Wtedy parking nie powstanie. Leszek Kalinowski

Radni zgodzili się, by miasto przystąpiło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu, na którym miał powstał parking. Jeśli uchwała przejdzie, inwestycja nie będzie możliwa. Radni Koalicji Obywatelskiej mówią, że to zemsta za Medyk.