Zielona Góra gotowe? W ten weekend sporo się dzieje! Gdzie się wybrać? | PROGRAM

Oto lista wybranych wydarzeń:

Warsztaty Gospel Instytut Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na Warsztaty Gospel, które odbędą się w dniach 17-19 maja br. Warsztaty poprowadzi dr hab. Brian Fentress - międzynarodowy dyrygent, wokalista, trener wokalny, kompozytor i producent muzyczny. Gdzie i kiedy od piątku, 17 maja do niedzieli, 19 maja 2024 Instytut Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kulturalna wymiana roślin i książek Organizatorzy zachęcają do podzielenia się z nieczytanymi już książkami oraz roślinami, które można oddać w dobre ręce.

Zapraszamy każdego, kto chciałby podzielić się swoimi roślinami i książkami, a także dowiedzieć się kilku ciekawostek o drzewach i kwiatach. Rośliny i książki można przynosić do Centrum Przyrodniczego w dniu wymiany lub wcześniej (po uzgodnieniu z organizatorem). Wymieniamy rośliny i lektury – małe szczepki lub wielkie kwiaty z zatłoczonych zielonych parapetów oraz nieczytane już książki – każda znajdzie nowy dom Dla najmłodszych szykujemy animacje związane z wiedzą o zieleni w mieście, lesie i na łące. Odbędą się także warsztaty z tworzenia magicznych owadów nie z tej ziemi.

Noc Muzeów 2024 w Muzeum Ilustracji Książkowej

Od stylowych ilustracji Jana Marcina Szancera do barwnego świata mody.

W programie m.in.: projektowanie mody inspirowanej ilustracjami Jana Marcina Szancera, tworzenie logo własnej modowej marki, zagadki i intelektualne łamigłówki, zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem, warsztaty graficzne. Wstęp wolny!

Gdzie i kiedy

Sobota, 19 maja 2024, od godz. 19:00 do 22:00

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze

LATYNOSKA NOC W MUZEUM

To już 17. edycja obchodów Nocy w Muzeum Ziemi Lubuskiej! Tegoroczna odsłona będzie wypełniona tańcem, gorącymi rytmami i bogatymi akcentami latynoskimi! Zapraszamy na niezapomnianą Latynoską Noc w Muzeum Ziemi Lubuskiej, która rozgrzeje wszystkich zwiedzających.

Gdzie i kiedy

Od godziny 17:00 do 23:00

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

al. Niepodległości 15

65-048 Zielona Góra