ZIELONA GÓRA: Huczne urodziny stulatki - Haliny Węglińskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

- Droga Halinko, przyjmij życzenia zdrowia i wyrazy głębokiego szacunku. Należysz do pokolenia głęboko doświadczonego w dziejach naszego kraju– mówiła pani prezes. - W tym szczególnym dniu przyjmij od nas wszystkich podziękowania za bycie z nami, za życzliwość, za dawanie nam swoistej lekcji wytrwałości, za uśmiech, optymizm…

Halina Węglińska z Zielonej Góry na imprezę przyszła z córką Wandą i wnukiem Jarkiem. Jak zawsze elegancka i uśmiechnięta. Kiedy weszła do wojewódzkiej biblioteka, gdzie odbyły się urodziny, przywitały ją gromkie brawa. Towarzyszyły jej do momentu, aż zasiadła na tronie, nad którym wisiały złote balony w kształcie 100.

- Kiedyś przyszła do nas cała ubrana w wydziergane przez siebie stroje, nawet broszkę sama zrobiła - opowiadają panie i dodają: - Pytałyśmy, czy także stringi przez siebie wydziergane założyła. Ale było śmiechu!

- Zawsze modliłam się o to, by być dobrym człowiekiem. Bo dobremu lepiej się - zauważa Halina Węglińska. - Spotykam na swej drodze wielu życzliwych ludzi. Moja rodzina mnie wspiera. Sąsiadów mam wspaniałych. Studenci ZUTW też dodają skrzydeł, więc jak się nie uśmiechać?

Całe zawodowe życie pani Halina spędziła w administracji. Prowadziła m.in. dom opieki dla dorosłych w Brzeźnicy, gospodarstwo pomocnicze 30-hektarowe. Potem były inne placówki, a ostatnia to spółdzielnia mleczarska - zakład remontowo-budowlany. W końcu przyszedł czas na emeryturę. I choć obowiązków mniej i tak doba jest za krótka, by zrobić to, co by się chciało...

- Jak przewodniczący Grochalski przyjechał tutaj, to mnie ściągnął do Zielonej Góry – wspomina H. Węglińska.

Do Zielonej Góry pani Halina trafiła przez administrację. Bo po wojnie zaczęła pracę w starostwie w Łowiczu, potem w prezydium wojewódzkiej rady w Łodzi.

RADOŚĆ Z TROSKĄ SIĘ PLECIE

Po trzech miesiącach od ślubu gestapo aresztowało jej pierwszego męża - Mieczysława Białasa. Potem wywieźli go do Oświęcimia. Do dziś nie wie, gdzie leżą jego prochy.

Inne ciężkie chwile? Podczas zakładowego spotkania poczuła się nagle źle i osunęła na ziemię. Straciła przytomność. Okazało się, że przeszła zawał serca.

- Odesłali mnie do domu. Mama zapaliła gromnicę. Prosiłam ją, by zgasiła świecę i przyniosła mi… śnieg. Do nacierania – wspomina jubilatka.

Mimo wielu przykrych wydarzeń nigdy nie straciła pogody ducha. I zainteresowania światem. A czy stosowała jakieś diety? Ależ skąd! Jem wszystko! Nie lubię monotonii. Nigdy nie paliła? Ależ skąd! Ale po kolejnej podwyżce rzuciła. Bo jak już sobie coś postanowi, ta być musi.

POLECAMY TEŻ