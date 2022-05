Zielona Góra. Hurra! Minizoo zostanie rozbudowane. Kto i kiedy w nim zamieszka?

Prezydent Janusz Kubicki nie kryje zadowolenia, bo minizoo cieszy się wielką popularnością wśród młodych mieszkańców Zielonej Góry. Ale i ich rodziców nie trzeba szczególnie namawiać do odwiedzenia zwierzyńca. Teraz będzie większy i zamieszkają w nim nowe zwierzęta.

- To już kolejna rozbudowa tego miejsca, tym razem w kierunku lasu, Wzgórz Piastowskich, Górki Tatrzańskiej, którą też chcemy rewitalizować, by wspólnie z odnowionym kąpieliskiem w Ochli, rozbudowanym minizoo utworzyły kompleks rekreacyjno-sportowy – podkreśla Janusz Kubicki.