Zielona Góra i Ukraina. - Najgorsza jest bezradność, nawet nie wiem, jak mogłabym pomóc rodzinie - mówi Anna. Nowe informacje

- Ja mam pochodzenie mieszane, polskie i ukraińskie, zawsze starałam się być tolerancyjna, otwarta. Zawsze wierzyłam i wierzę, że we wszystkich sprawach można się porozumieć, dojść do jakiegoś kompromisu – dodaje Stefania Jawornicka. – To co się teraz dzieje, jest nie do przyjęcia. Żeby były naprawdę jeszcze jakieś powody… To jest straszne.