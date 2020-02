Zielona Góra. Idea jest prosta: idziesz na zabawę, płacisz za bilet, a część pieniędzy będzie przeznaczone na bal seniorów. Dołożysz się?

Idea polega na tym, by w okresie karnawału zorganizować w klubie Fabryka przy ul. Moniuszki dwie imprezy z rzędu. Najpierw bal walentynkowy dla nieco młodszych. Na tę pierwszą zabawę obowiązywałyby bilety. Część pieniędzy z ich sprzedaży będzie przeznaczona na organizację balu dla seniorów. Dzięki wsparciu młodszych miłośników tańczenia ci starsi mogliby się pobawić za darmo. W końcu wiadomo, że emerytury nie są wysokie. I seniorzy, choć bardzo by chcieli, na wielką, biletowaną zabawę, pozwolić sobie nie mogą.

- Seniorzy to osoby, które chciałyby godnie żyć, dobrze się bawić, spotkać i od czasu do czasu zakręcić na jakiejś zabawie - mówi Jan Kominek, prezes Klubu Seniora Relaks w Zielonej Górze. – Okazuje się, że takich miejsc nie ma. Jedyną osobą jest pani Terra Fanin, z klubu Fabryka, która nas „przytuliła”. Z panią Terrą dogadaliśmy się w ten sposób, że w środy możemy tutaj przychodzić i jesteśmy traktowani na zasadach ulgowych. W ramach współpracy wpadliśmy na jeszcze jeden pomysł.

- Jesteśmy w okolicy walentynek -mówi Terra Fanin z Fabryka Food and Music. – Które są traktowane na świecie dość komercyjnie. A my staramy się obrócić sprawę. Nie kupować misia czy czekoladek, tylko przekazać te 30 złotych na rzecz babci czy dziadka – świetnych, starszych osób, które mogą przyjść, potańczyć. Zależy nam, by mieszkańcy Zielonej Góry poczuli serducho i chcieli pomóc innym. Zależy nam też na tym, by przeciwdziałać samotności, ona jest bardzo wyniszczająca. Wiele osób starszych, mimo że są fantastycznymi osobami, przez całe życie pracowały, zostają z samotnością. A my tworząc miejsce spotkań, namawiamy, by wyszły z domu.

I tak: impreza biletowana odbywa się 14 lutego. – Wejście na nią kosztuje 100 zł – mówi Terra Fanin. – Bal walentynkowy poprowadzi DJ. A 30 zł z każdego biletu zostanie przekazane na bal seniora. Ten odbędzie się w środę, 19 lutego. Do akcji dołączają inni, którzy na co dzień wspierają i pracują z seniorami: Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polski Komitet Pomocy Społecznej (przy nim działa klub Senior Plus). Pomysł wspiera też radny Paweł Wysocki.