Zielona Góra. Jakie inwestycje zaplanowano w przyszłym roku? Czy czekają nas podwyżki? Projekt budżetu 2022

Prezydent Janusz Kubicki uspokaja: - Przyszłoroczny budżet będzie trudny, bo jest to budżet roku, w którym będziemy musieli się zmierzyć z inflacją, podwyżkami. Ale od 15 lat udaje się go spiąć i rozwijać miasto.

Dlatego prezydent jest spokojny i wierzy, że radni na grudniowej sesji budżet 2022 przyjmą i punkt po punkcie będzie on realizowany.