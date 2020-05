Zielona Góra Jeleniów. Czy ten cmentarz skrywa mroczną tajemnicę? Zobaczcie zdjęcia zapomnianych mogił sprzed lat

Niewiele już zostało z dawnego miejsca pochówku przedwojennych mieszkańców tych okolic. Jednak na zachowanych mogiłach wciąż jeszcze można przeczytać nazwiska osób w nich spoczywających, a także daty ich śmierci. Widać też, że ktoś odwiedza nagrobki i zapala na niektórych z nich znicze.

Miejsce nie należy do bezpiecznych, niektóre płyty kamienne są odsunięte, odsłaniając mroczną czeluść znajdujących się w ziemi krypt. Wystarczy chwila nieuwagi i można solidnie się pokiereszować.

Cmentarz nie tak łatwo znaleźć

XIX-wieczna nekropolia jest położona na małym wzniesieniu w lesie za dzielnicą Zielonej Góry - Jeleniowem, nieopodal drogi biegnącej w kierunku Niwisk. Nie jest w żaden sposób oznaczona, dlatego trzeba się nieco wysilić, by pomiędzy drzewami wypatrzyć pozostałości po nagrobkach. Przed wojną chowano tu tutejszych mieszkańców. Jednak po wybuchu II Wojny Światowej pochówki przeniesiono do Ochli. Ostały się jedynie te, które znaleźć można tu do dziś.

Prawdziwa historia, czy legenda?

Mówi się, że zrujnowany cmentarz skrywa makabryczną historię. Podobno pochowano na nim potajemnie ciała dwóch noworodków, które rzekomo miały zostać zamordowane tuż po urodzeniu. Do zdarzenia miało dojść zaraz po zakończeniu wojny. Historię potwierdzają tutejsi mieszkańcy, jednak dowody, o ile istniały, zapewne już dawno zaginęły.