Zielona Góra. Józef Koncewicz przygotował irysy "Gazeta Lubuska" do wiosny. W poprzednich latach kwiaty pięknie kwitły na jego działce...

O Józefie Koncewiczu, zielonogórzaninie, który od prawie 30 lat na swojej działce w podzielonogórskim Droszkowie krzyżuje irysy, pisaliśmy po raz pierwszy przed paru laty. Czytelnik ujął nas swoim podejściem do tych kwiatów. Pasją, z jaką o nich opowiada i się nimi zajmuje. Bo pan Józef irysów nie lubi, on je po prostu kocha. Do każdego podchodzi z szacunkiem. Nic więc dziwnego, że w jego ogrodzie rośnie tyle tych pięknych roślin. A i kolejne instytucje chętnie przyjmują do siebie sadzonki. Jak chociażby zielonogórski ogród botaniczny.

I my mamy "swojego" irysa. A jaki jest piękny!

Pan Józef zasadził jakiś czas temu irysy i przed naszą redakcją. I nazwał tę odmianę, a jakże, "Gazeta Lubuska". W piątek, 28 lutego, wspólnie o nie zadbaliśmy. By rośliny były gotowe na wiosnę.