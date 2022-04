Zielona Góra. Kamery miejskiego monitoringu nagrały wandala. Mężczyzna zniszczył bachusika, uszkodził słupki, zdemolował infokiosk

To, co wandal zniszczył, teraz miasto będzie musiało naprawić. Podobnie było z Polaną na Wzgórzach Piastowskich.

Na nagraniu widać, jak mężczyzna w średnim wieku zaczyna kopać to, co znajduje się w jego otoczeniu. Swoim skandalicznym zachowaniem spowodował ogromne straty. Jaki był powód tego działania? Mężczyzna został zatrzymany, a policja wyjaśnia sprawę.

Mieszkańcy są oburzeni

Pod postem prezydenta Zielonej Góry pojawiają się kolejne komentarze mieszkańców. Proponują m.in., by ujawnić wizerunek wandala. - Niech się wstydzi - tłumaczy pani Maria. Z kolei pani Aurelia proponuje, by mężczyznę zobowiązać do prac społecznych. Inni internauci przekonują z kolei, że kara powinna być, jak najbardziej dotkliwa, by wandal ze swojej kieszeni zapłacił za wszystkie szkody, które wyrządził. - Ukarać tak, żeby popamiętał do końca życia - dodaje pan Jacek.

