Zielona Góra. Kiedy można i trzeba zgłaszać się na Szpitalny Oddział Ratunkowy? Oni już to wiedzą! Rusza akcja: SOR(RY) tu ratuje się życie

Pacjenci, którzy nie wymagają natychmiastowej pomocy, bez zagrożenia zdrowia i życia, często na SOR-y trafiają. Tworzą się niepotrzebne kolejki, pojawiają się i nerwy. I blokowanie pomocy tym, którzy naprawdę i szybko jej potrzebują. Stąd tak ważna jest ciągła edukacja. Dlaczego zdecydowano się na spotkania z młodzieżą?

- Jeżeli mówimy o potencjalnych grupach pacjentów, którzy będą trafiali do oddziału ratunkowego, to młodzież, którą chcemy wyedukować, będzie w przyszłości do nas napływać - wyjaśnia Piotr Rozpędowski. - Im lepiej wytłumaczymy działanie całego systemu ochrony zdrowia w naszym kraju, tym większe będzie prawdopodobieństwo, że oni potem nie będą błądzili i nie będą robili sztucznych kolejek.

- Czy ktoś z was był kiedykolwiek na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym? - pytała licealistów marszałek Elżbieta Anna Polak. - Ja też byłam. I to nie był jeden raz. I... niepotrzebnie. Bo bardzo szybko okazało się, że to lekarz rodzinny, ewentualnie nocna i świąteczna opieka zdrowotna wystarczyłaby w zupełności. Dlatego warto dowiedzieć się, kiedy przyjść na SOR. One są bardzo ważnymi jednostkami organizacyjnymi w naszych szpitalach. Na SOR-ze ratuje się ludzkie życie. Myślę, że dlatego doktor Szymon Michniewicz podjął inicjatywę, by nie tylko o tym rozmawiać na tym spotkaniu, ale by przeprowadzić całą kampanię informacyjną. Szczególnie adresowaną do młodzieży. Bo wy potem opowiecie o tym w domu. I przekażecie doświadczenie w swoim środowisku.