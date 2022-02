Zielona Góra. Kiedy skorzystamy z nowego kąpieliska w Ochli? Leszek Kalinowski

Zmodernizowane kąpielisko w Ochli ma być przyjazne i atrakcyjne dla dzieci, młodzieży i starszych mieszkańców miasta Wizualizacje Urząd Miasta Zielona Góra Zobacz galerię (9 zdjęć)

Mieszkańcy pytają o modernizację kąpieliska w Ochli, na jakim jest obecnie etapie to przedsięwzięcie i kiedy będziemy mogli popływać i skorzystać z atrakcji nowego Aquaparku? Wszystko wskazuje na to, że stanie się do w przyszłym sezonie letnim.