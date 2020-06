Zielona Góra. Klem dostał wreszcie telefon stacjonarny! Teraz nie trzeba chodzić do niego osobiście. Można zadzwonić! Telefon urywa się

Klem Felchnerowski, siedzący przy stoliku przed Muzeum Ziemi Lubuskiej, to jeden najpopularniejszych pomników w mieście. Dlaczego? Praktycznie nie ma dnia, żeby do rzeźby zielonogórskiego artysty i dyrektora ówczesnego Muzeum Okręgowego (ur. 4 listopada 1928 r. w Toruniu, zm. 27 stycznia 1980 r. w Zielonej Górze), ktoś się nie dosiadł.

Rozmowa kontrolowana. Kto pierwszy zadzwoni do Klema?

Teraz pomnik ma niejako nową funkcję, bowiem ktoś ulokował na stoliku telefon, i to nie byle jaki, bo tarczowy, rodem z PRL-u w przyjemnym, zielonym kolorze. Kto pierwszy zadzwoni do Klema? Numeru mieliśmy nie podawać, bo zna go w mieście prawie każdy, ale zrobimy wyjątek. Oto on: 68 659 15 46. A nóż Klem łaskawie odbierze i spacerującym po deptaku przyjdzie posłuchać kolejnej, absorbującej dyskusji? Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że telefon urywa się. Wszak rozmowa telefoniczna z Klemem, jest obecnie absolutnym numerem jeden w mieście. Może i wam uda się dodzwonić? Próbujcie!

Artysta z brązu (dzieło Artura Wochniaka) „usiadł” na krześle na deptaku przed MZL 6 listopada 2015 r. I od tego czasu rzeźba cieszy się wielką popularnością - podobnie jak Bachus na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i Kupieckiej czy Cyprian Kamil Norwid przed Biblioteką Norwida.