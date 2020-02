Zielona Góra. Kłótni nie było. Radni zgodzili się, by zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. Przy Braci Gierymskich będzie park

Według budżetu obywatelskiego pomiędzy ul. Francuską a Braci Gierymskich ma powstać park do rekreacji, zabaw i sportu.

- Plan został zmieniony, aby zrealizować pomysł z budżetu obywatelskiego - wyjaśnia Marcin Pabierowski, radny KO, który został wybrany z okręgu pierwszego (w jego skład wchodzi właśnie ul. Braci Gierymskich). - Według planów powstanie tutaj odpowiednie doświetlenie parku, w planach jest też wytyczenie ścieżek spacerowych, ma nie zabraknąć ławek dla mieszkańców. Projektowany jest też plac zabaw i siłownia pod chmurką. Podstawowe zadanie to przede wszystkim uporządkowanie obecnego terenu. By powstała część spacerowa dla starszych mieszkańców, ale by można tu było również odpocząć. I by dzieci miały się gdzie pobawić.

Mieszkańcy alarmowali nas o wycince drzew przy Braci Gierymskich

W ostatnim czasie trwała tutaj wycinka drzew. Dlaczego się na nią zdecydowano?

- Rosnące tu drzewa zostały zaatakowane przez kornika ostrozębnego - mówi Arkadiusz Orzeszko, kierownik działu utrzymania lasów w Zakładzie Gospodarki Miejskiej.