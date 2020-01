ZIELONA GÓRA. Klub CrossFit 8K48 wyprawił swoje 5. urodziny. Oj, działo się! [ZDJĘCIA]

W sobotę, 18 stycznia 2020 r., klub CrossFit 8K48 w Zielonej Górze wyprawił swoje 5. urodziny. Z tej okazji, jak co roku, zorganizowano specjalne zawody klubowe. Rywalizowały ze sobą drużyny trzyosobowe – dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Zadania nie były proste i wymagały od uczestników nie tylko siły, ale również dużej sprawności i wytrzymałości fizycznej. Każda drużyna miała do wykonania tzw. workouty, składające się z różnych ćwiczeń, które należało wykonać w ściśle określonym czasie. Aby zobaczyć zdjęcia z tych zawodów, przejdź do GALERII>>

Mariusz Kapała / GL