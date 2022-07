Zielona Góra. Kolej miejska, obwodnice, ronda... Tak ma się rozwijać komunikacyjnie miasto

Strategia to ważny dokument, co podkreślał wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. Bo nie tylko wskazuje, w jakim kierunku miasto powinno podążać do 2030 roku, ale także pozwala sięgać po zewnętrzne fundusze na ważne inwestycje.

Zanim dokument powstał, przeprowadzono szereg licznych analiz i ekspertyz. Na ich podstawie wyznaczono cele.