Zielona Góra. Koniec z jazdą do PSZOK w Raculi? W mieście stanie 20 pojemników na elektrośmieci

20 pojemników na elektrośmieci

Jak tłumaczy nam Krzysztof Sikora, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej, miasto myślało o takim rozwiązaniu już od pewnego czasu. - O potrzebie ustawienia takich pojemników mówili nam sami zielonogórzanie, którzy przyjeżdżali do PSZOK-u, aby pozbyć się takiego sprzętu. Ciężko zaprzeczyć, że zapewne wiele osób mając jedynie starą komórkę do utylizacji zamiast jechać do Raculi po prostu wyrzucało ją do pojemnika z odpadami mieszanymi. Ale pewnym impulsem do działania była też dla nas interpelacja radnego Jacka Budzińskiego, który również naświetlił ten problem - twierdzi prezes Sikora.

Choć ZGK wstępnie rozważało zakup własnych pojemników to jednak ostatecznie zdecydowało się na podpisanie umowy ze specjalistyczną firmą, która na początek rozstawi 20 kontenerów w wybranych przez zakład punktach.

- Dokładne lokalizacje są jeszcze ustalane, na pewno jednak skoncentrujemy się na dużych osiedlach. Współpraca z zewnętrzną firmą jest o tyle dobra, że miasto nie ponosi żadnych kosztów oprócz tych związanych z przygotowaniem terenu. Z kolei przedsiębiorstwo czerpie korzyści z zebranych elektrośmieci. Uważam, że jest to dobry układ - przekonuje Sikora. I jednocześnie zaznacza, że jeśli z jakiś powodów firma zewnętrzna nie mogłaby się wywiązać ze swojego zadania to Zakład przejmie jej rolę.