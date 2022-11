Zielona Góra. Likwidujemy budżet obywatelski? Co o tym sądzą mieszkańcy ? Leszek Kalinowski

Zielona Góra od dziesięciu lat co roku przeprowadza budżet obywatelski. Czy w 2023 roku nie będziemy głosować na wskazane przez zielonogórzan zadania? Archiwum GL, Mariusz Kapała, Jacek Katos Zobacz galerię (16 zdjęć)

Czy w przyszłym roku zielonogórzanie nie będą zgłaszać zadań do budżetu obywatelskiego? Być może tak się stanie. Ustawa pozwala samorządom w tym roku zawiesić to przedsięwzięcie, by zaoszczędzić pieniądze. Co o tym pomyślę sądzą mieszkańcy?