Zielona Góra ma się skurczyć o prawie 300 hektarów. O tyle ma być większa gmina Otyń. Większa ma być też gmina Nowe Miasteczko

W czwartek, 9 marca radni gminy Otyń podczas wyrażą opinię w sprawie granic gminy kosztem Zielonej Góry. Wniosek złożyła Zielona Góra do Urzędu Miejskiego w Otyniu na przełomie roku. Miesiąc późnej odbyły się konsultacje wśród mieszkańców gm. Otyń, którzy poparli pomysł. Teraz czas na opinię radnych gminy, a potem powiatu.

– Pretekstem do zmian granic były toczone już od wielu lat rozmowy dotyczące remontu drogi z Niedoradza do Zatonia, której początkowy odcinek zarządzany jest przez Powiat Nowosolski, a dalszy przez Powiat Zielonogórski – wyjaśnia powody burmistrz Barbara Wróblewska. – W interesie Zielonej Góry nigdy nie było wydawać pieniędzy na taki remont, natomiast podczas trwającej współpracy, jaka zawiązała się w kontekście wspólnego budowania ścieżki rowerowej ustaliliśmy, że jako gmina przejmiemy odcinek drogi na wysokości naszej wsi, czyli Ługów, a przy okazji również uporządkujemy kwestię gruntów przylegających do niej. Docelowo również ten odcinek drogi weźmie w zarząd powiat.