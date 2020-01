Zielona Góra. Mandat radnego Janusza Rewersa zostanie wygaszony? Jaki jest powód i kto o tym decyduje? [ZDJĘCIA]

- Wczoraj odbyło się posiedzenie komisji statutowo-regulaminowej - mówi Janusz Rewers . - Na której pojawił się niekompletny, bez uzasadnienia, projekt uchwały, dotyczący wygaszenia mojego mandatu jako radnego. Głosowanie komisji było: dwa do dwóch. Ale głos decydujący ma radny Bocheński. Nie mogłem stawić się na tej komisji. Dokumentów na razie nie widziałem.

Co zamierza zrobić radny Janusz Rewers?

- Przekazałem tę informację do wiadomości opinii publicznej, a zwłaszcza moich wyborców - mówi J. Rewers. I dodaje: - Trudno to odebrać inaczej niż jako próbę nagonki na mnie, na skutek dosyć dużej aktywności, zwłaszcza w temacie obrony amfiteatru. Jeśli uchwała przejdzie na radzie, to potem jest wojewoda, sąd. Podjąłem zobowiązanie wobec wyborców. Mam dużo pozytywnych, zwrotnych komunikatów od nich, oceny mojej działalności. Nie zamierzam składać broni. Postaram się moją misję wypełnić najlepiej, jak się da. Myślę, że szykuje nam się długa i skomplikowana batalia albo epopeja.