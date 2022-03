Zielona Góra. Miasto kupuje 12 autobusów elektrycznych: 8 krótkich i 4 długie

- Ważne dla nas jest to, że będziemy mieć pierwsze przegubowe autobusy elektryczne – podkreśla prezydent Zielonej Góry. – To kolejny element, by nasze powietrze było czystsze, a w mieście był mniejszy hałas. Ostatnio podpisywaliśmy umowę na budowę nowej pętli autobusowej. To pierwsza pętla w mieście do ładowania autobusów przegubowych. Kiedy kupowaliśmy pierwsze autobusy na prąd, nikt nie miał jeszcze w ofercie elektrycznych przegubowców. Za chwilę ponad 80 procent naszego transportu publicznego będzie ekologiczne.