Zielona Góra. Miasto sprzedaje zabytkową willę po przedszkolu nr 19 przy ul. Batorego. Kto tu zamieszka?

Willa z XIX wieku stoi w małym parku, w którym do niedawna bawiły się dzieci. Zabytkowa willa wymagała jednak remontu, by przystosować ją do wymogów XXW wieku. Miasto zdecydowało, że modernizacji nie przeprowadzi, a przedszkole nr 19 włączy do nowo budowanego przy ulicy Energetyków Zespołu Edukacyjnego nr 10 (przedszkole i szkoła podstawowa). Tak też się stało.