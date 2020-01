Zielona Góra. Mieszkańcy apelują o więcej parkingów przy cmentarzu na Jędrzychowie

Radny Jacek Budziński z Prawa i Sprawiedliwości złożył już oficjalną interpelację w tej sprawie. – Myślę, że warto przyjrzeć się propozycjom mieszkańców, bowiem to oni na co dzień muszą zmagać się z problemem. Sam byłem niedawno w tym miejscu na dosyć dużych uroczystościach pogrzebowych i muszę przyznać, że faktycznie nie było jak zaparkować przy cmentarzu. Z tego powodu skorzystałem z tzw. dzikiego parkingu na pobliskiej miejskiej działce – tłumaczy radny Budziński.

Mieszkańcy wskazują także, że w tym rejonie kilka osób prowadzi działalność gospodarczą wymagającą dostępu pojazdami powyżej 3.5 tony. - Dotychczas radziliśmy sobie na wiele sposobów. Z czasem utworzyły się w różnych miejscach dróżki dojazdowe do naszych posesji. Każda zima i większa ulewa powodowały ogromne utrudnienia, roztopy, błoto i jedno wielki bagnisko. Latem natomiast unoszony się kurz oraz piasek wdzierają się przez otwarte okna do naszych domów. Przez wiele lat, zachowując minimum estetyki przed własnymi domami kosiliśmy również teren tak naprawdę należący do miasta – przekonują.

Problem w tym, że to miejsce może już wkrótce nie być dostępne, bowiem w przyszłości planowana jest tam budowa boiska wielofunkcyjnego – to zadanie jest jednym ze zwycięskich projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.

Jak do całej kwestii odnosi się zielonogórski magistrat? – Przyjrzymy się sprawie i sprawdzimy, jakie są możliwości poprawy sytuacji przy ul. Kąpielowej – zapowiada wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk.

Co z boiskiem przy ul. Kąpielowej?

Jednym ze zwycięskich projektów w Budżecie Obywatelskim 2020 jest budowa boiska przy ul. Kąpielowej. Część mieszkańców wskazuje nam jednak, że projekt może wyglądać inaczej niż tego oczekiwali. Twierdzą, że docierają do nich sygnały, że zamiast jednego boiska powstanie tam większy kompleks sportowy, składający się m.in. z dodatkowego boiska do koszykówki czy też siłownią. Zdaniem części osób może to się negatywnie wpłynąć, na jakość życia w tym miejscu. Do sprawy wrócimy.