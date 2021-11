Zielona Góra. Mieszkańcy chcieli mieć zielone ładowarki, no i je mają. Ułatwiają im teraz życie

Anna Kruk zauważyła, że przy ratuszu powstała wielka dziura. Co tu będzie zastanawiała się? – przechodząc obok tego miejsca.

- No i przestało to być tajemnicą. Słyszałam wcześniej, że w ramach budżetu obywatelskiego 2020 ma powstać w mieście 10 zielonych ładowarek – mówi pani Ania. – Ale nie sądziłam, że one tak będą wyglądać. I że tak mocne i duże potrzebne są fundamenty, by taką ładowarkę postawić.