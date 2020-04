Zielona Góra. Mieszkańcy ruszyli do parków po zniesieniu zakazu przez rząd

Co zrobić ze śmieciami, gdy przebywasz na kwarantannie?

Epidemia koronawirusa sprawia, że nasi Czytelnicy mają sporo pytań. Pytacie o to, czy możecie łowić ryby, gdzie trzeba nosić maseczki ochronne. Tym razem Czytelnik zapytał nas, co ma zrobić ze śmieciami, skoro ze względu na kwarantannę on i jego bliscy nie mogą opuszczać domu. Co...