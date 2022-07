Zielona Góra. Mikrobusy będą jeździły po mieście? Jest taki pomysł Leszek Kalinowski

Oprócz autobusów elektrycznych po mieście jeździłyby mikrobusy. Taki jest plan. Chodzi o to, by jak najmniej samochodów wjeżdżało do centrum miasta. Nowe miejskie pojazdy kursowałyby z parkingu przy palmiarni do starówki.