Zielona Góra. Moim zdaniem będzie żył, czyli spotkanie z prokuratorem Zbigniewem Fąferą w Norwidzie

Czy czyta pan kryminały zielonogórskich pisarzy? W nich prokuratura często jest pokazywana w niezbyt dobrym świetle… - padły pierwsze pytania.

- Ja nie sięgam po żadne kryminały. Jeśli już to raczej po romanse, więc jestem typowym facetem – śmieje się mówi Zbigniew Fąfera. I przyznaje, że Zielona Góra jako miasto na bardzo dobre położenie geograficzne, bo jesteśmy daleko od Warszawy. A dodatkowo nasze szczęście polega na tym, że jesteśmy myleni z Jelenią Górą. I często odium, które spadłoby na nas, spada na Jelenią Górę. A kiedy do nas dotrze, to kurz już opada…

- Jeśli chodzi o sprawy naciskowe, polityczne, to tych spraw mamy mało. Chyba że mówimy o rynku polityki lokalnej – dodaje prokurator. - A ona jest taka właśnie lokalna. Osobiście pełniąc funkcję przez 9 lat rzecznika prasowego boksowałem się kilkakrotnie z lokalnymi politykami. Generalnie przez te wszystkie lata nie zauważyłem jakiegoś umoczenia prokuratury…