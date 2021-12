Zielona Góra. Morsowanie. Mikołaj w kąpielówkach, ale w czerwonej czapce, rozda nam w niedzielę prezenty.

To będzie zlot Mikołajów i Elfów. Dlatego oprócz kąpielówek warto zabrać ze sobą na niedzielne morsowanie.

Mikołaj w polarze Lodołamaczy Spoko Tato

- Zapraszamy wszystkich na Mikołajki na Dzikiej Ochli, w niedzielę, o godzinie 12.45, wtedy zaczynamy rozgrzewkę, a o 13.00 wchodzimy do wody Tomasz Łączkowski z Lodołamaczy Spoko Tato. – Gwarantujemy, że Mikołaj będzie miał brodę i czapkę, no i polar Lodołamaczy. Ale za to będzie specjalny program.