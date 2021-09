Zielona Góra. Możemy znów odwiedzić bliskich w szpitalu. Pod jakimi warunkami? Sprawdź! Leszek Kalinowski

- Czy to prawda, że po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa można znów odwiedzać pacjentów? Dla mnie to ważne, bo moja mama ma iść na operację. Ma już swoje lata, bardzo ją stresuje, że tam będzie sama, więc moje odwiedziny byłby dla niej dużym wsparciem – napisała do nas pani Aldona z Zielonej Góry.