Zielona Góra najbardziej słonecznym miastem w Polsce w lipcu! To u nas spadło najmniej deszczu w kraju

Od dłuższego czasu publikujemy artykuły dotyczące suszy w województwie, co rusz pojawiają się nowe smutne zdjęcia z kolejnych zakątków regionu obrazujące niski stan rzek i jezior. – Jeszcze pod koniec ubiegłego wieku susza występowała średnio co 9 lat, na początku tego wieku co 3 – 5 lat, a od 2015 roku mamy permanentną suszę na zachodzie kraju. Występuje na mniejszym lub większym obszarze, ale cały czas – tłumaczył synoptyk i hydrolog Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej.

Okazało się, że największa susza dotyczy Zielonej Góry. Z jednej strony brzmi pięknie, bo była ona w lipcu najbardziej słonecznym miastem w Polsce, da się to zmierzyć heliografem, ale to tylko ładnie brzmi, bo oznacza, że to właśnie tutaj jest najbardziej sucho w kraju.