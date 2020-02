Zielona Góra. Najpierw możesz zmierzyć się w wielkim dyktandzie, a potem porozmawiać z profesorem Bralczykiem o pięknie polszczyzny

- Biblioteka Norwida zaprasza na II Lubuskie Dyktando Ortograficzne z prof. Jerzym Bralczykiem, które odbędzie się w środę, 26 lutego o godz. 17.00 w sali wykładowej im. Grzegorza Chmielewskiego WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze - informuje Anna Urbańska z WiMBP w Zielonej Górze. - Jest to wyjątkowa okazja zmierzenia się z oryginalnym tekstem przygotowanym i osobiście dyktowanym przez prof. Bralczyka. Profesor Bralczyk tłumaczy, jak mówić, by nas słuchano:

W tych ortograficznych potyczkach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, którzy mają ukończone 16 lat i dostarczą swoje zgłoszenie. Można to zrobić osobiście lub za pomocą elektronicznego formularza rejestracyjnego. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do dostarczenia specjalnego oświadczenia zawierającego zgodę opiekunów.

Zgłoszenia przyjmowane będą od poniedziałku, 24 lutego od godz. 9.00. W dyktandzie może wziąć udział maksymalnie 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Lista uczestników zostanie oficjalnie zamknięta 26 lutego o godz. 12.00 lub wcześniej, w przypadku wyczerpania miejsc. Zgłoszenia w wersji papierowej można dostarczać do Informacji Biblioteczno-Katalogowej WiMBP, mieszczącej się na parterze Biblioteki w godz. 9.00 – 17.00, natomiast od godz. 17.00 do 19.00 - w Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej (parter Biblioteki). Również 24 lutego o godz. 9.00. Organizatorzy uruchomią na swojej stronie internetowej www.biblioteka.zgora.pl formularz rejestracyjny.