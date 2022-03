Zielona Góra. Nie tylko chorowaliśmy na covida. Jakie inne zakaźne choroby nam doskwierały?

W opracowanym przez Małgorzatę Kubat-Fafułę i Ewę Podgórską raporcie Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielnej Górze, którym we wtorek zajmą się radni podczas sesji, możemy przeczytać, że w 2021 roku zarejestrowano ogółem 11. 535 zachorowań na choroby zakaźne, ,to jest o 5.975 więcej więcej w porównaniu do roku 2020. Wzrost zachorowań spowodowany jest dalszym rozwojem pandemii wywołanej szczepem koronawirusa SARS-Co-V-2 przy jednoczesnym wzroście zachorowań na grypę.