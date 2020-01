ZIELONA GÓRA. Nietrzeźwy kierowca tira wpadł na Trasie Północnej

Zielonogórscy policjanci niemal codziennie zatrzymują kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu lub odurzonych narkotykami. - Zatrzymany w czwartek na Trasie Północnej zawodowy kierowca ciągnika siodłowego jechał z towarem w trasę z Czech do Danii. Zatrzymał go do kontroli drogowej patrol ITD i kiedy funkcjonariusze wyczuli od kierującego alkohol, wezwali na miejsce patrol funkcjonariuszy WRD. Policjanci po zbadaniu kierującego stwierdzili w wydychanym przez niego powietrzu stężenie 0,46 promila alkoholu – informuje podinsp. Małgorzata Barska, z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Mimo zwiększenia kar wciąż znajdują się nieodpowiedzialni, którzy pod wpływem alkoholu decydują się kierować samochodami i stwarzają tym samym zagrożenie w ruchu drogowym.

- Wszyscy policjanci z Zielonej Góry oraz pełniący służbę w naszym powiecie policjanci SPPP KWP w Gorzowie Wlkp. w czasie służb patrolowych kontrolują trzeźwość kierujących pojazdami. Niestety mimo wzmożonych kontroli, zaostrzenia kar wciąż niemal każdego dnia zatrzymywani są nietrzeźwi kierujący, a także coraz częściej kierujący pod wpływem narkotyków. Najbardziej niebezpieczne jest to, że zatrzymywani nietrzeźwi kierujący to często osoby, które mają w organizmie ponad 1,5 promila – taka ilość alkoholu znacznie ogranicza możliwości percepcyjne kierowcy i opóźnia jego reakcje na to, co się dzieje na drodze – tłumaczy podinsp. Małgorzata Barska.

