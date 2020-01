ZIELONA GÓRA. Nowe kluby studenckie na Uniwersytecie Zielonogórskim. Na czym polega cały pomysł?

Koordynatorem studenckiej inicjatywy „Wolontariusze wolontariuszom” jest dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ z Zakładu Pedagogiki Szkolnej Instytutu Pedagogiki. W ramach tych działań wraz ze swoimi podopiecznymi udało jej się utworzyć pierwszy Klub Informacyjno-Integracyjny, który ma służyć pomocą uczęszczającym na zielonogórską uczelnią. Na czym polega cały pomysł?

Klub ma być wygodnym miejscem w otwartej przestrzeni uniwersytetu, gdzie studenci będą mogli wspólnie spędzić czas w czasie przerw między zajęciami albo po zajęciach. Będą mogli spokojnie porozmawiać, a także zapoznać się inicjatywami studenckimi organizowanymi przez ich kolegów. Pierwszy taki punkt pojawił się w holu budynku przy al. Wojska Polskiego 69 na kampusie B.

-Jest to jedyne miejsce na UZ i na kampusie B, gdzie możemy się spotkać, jako wolontariusze, ale także zwykli studenci. Jest to również miejsce przeznaczone dla gości UZ, którzy przyjeżdżają do nas na różne konferencje. Funkcjonowanie takiego klubu pokazuje, że nasz uniwersytet żyje. Jest to szczególnie ważne dla nowych osób, które będą decydowały o podjęciu nauki na UZ - twierdzi Katarzyna Grabarek, studentka III roku resocjalizacji, która zaangażowała się w realizację projektu. – Na razie takie miejsca spotkań pojawią się na kampusie B, na różnych kondygnacjach czy też łącznikach. Takie punkty będą tworzone do końca tego roku.