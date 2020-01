Zielona Góra. Nowe skrzydło oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej czeka na przyjęcie pacjentów. Ile kosztował remont? [ZDJĘCIA, WIDEO]

Stare-nowe skrzydło szpitala

- Mam przyjemność poinformować, że uruchamiamy skrzydło, wdrażamy je do użytkowania - mówi dr Marek Działoszyński - prezes zarządu szpitala. - Remont skończył się wcześniej, potrzebowaliśmy jeszcze to miejsce wyposażyć i na to też dostaliśmy dodatkowe wsparcie samorządu województwa. To właśnie dotacja, starania pani marszałek, powodują, że mogliśmy to zrealizować. To jest kwota ponad 3 mln zł.