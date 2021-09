Zielona Góra. Nowy parking w centrum miasta? Urząd przygotuje bardziej "zielony" projekt!

We wsi niedaleko Zielonej Góry rolnik doznał objawienia. Ujrzał Matkę Boską

Ciekawe odkrycia archeologiczne

Jak w lutym wyjaśniali nam archeologowie w pobliżu miejsca realizacji inwestycji znaleziono zbiorowy pochówek, najprawdopodobniej były to ofiary zarazy. Badaczy zainteresował także stary mur – oceniono, że pochodzi prawdopodobnie z początku XV wieku i w przeszłości okalał dawny cmentarz od strony południowej. W murze odkryto też kształtki ceramiczne, bardzo podobne do tych, które były użyte w najstarszej fazie budowy konkatedry pw. Świętej Jadwigi Śląskiej.

Odkrycia archeologiczne sprawiły, że prace związane z budową parkingu zostały wstrzymane. Miasto zaś musi teraz dostosować się do zaleceń konserwatora zabytków. Co to oznacza?