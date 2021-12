Zielona Góra. O czym marzą zielonogórzanie? Czy są to marzenia do spełniania? Przekonaj się!

O czym marzą zielonogórzanie? Okazuje się, że najwięcej osób chciałoby zmian, związanych ze zdrowiem, sportem i rekreacją. Nie brakuje też głosów, dotyczących nowych rozwiązań komunikacyjnych…

Zapytaliśmy 50 zielonogórzan, jak się im mieszka w Winnym Grodzie i jakich zmian by oczekiwali. Zdecydowana większość podkreśla, że Zielona Góra jest idealnym miejscem do zamieszkania. Miasto nie jest za duże, ani za małe, wiele się w nim dzieje pod względem kulturalnym i sportowym. Największym atutem jest to, że niemal z każdego osiedla jest wejście do… lasu.

Rozbudowa basenu o część zewnętrzną

Zielonogórzanie zauważają zmiany w mieście. Jedne chwalą, inne krytykują.

- Wiadomo, nigdy nie jest tak, żeby wszyscy byli zadowoleni – zauważa Mieczysław Bończuk. – Najważniejsze, że coś się dzieje. Najgorsza jest stagnacja.

Nas zaskoczyło, że mieszkańcy bardzo się interesują tym, co dzieje się w mieście. I marzą o innych zmianach. Jakich?

Najwięcej dotyczyło zdrowia i rekreacji. Mieszkańcy cieszą się z tego, że kąpielisko w Ochli będzie modernizowane. Bo takie miejsce jest bardzo potrzebne. Ale przydałaby się też rozbudowa basenu o część zewnętrzną.

- A mnie marzą mi się nawet termy, by można było w mrozie wypłynąć na zewnątrz i cieszyć się podgrzewaną wodą – mówi Anna Wolska.

Zielonogórzanie marzą o rozbudowie basenu o część zewnętrzna, o modernizacji kąpieliska w Ochli i Górki Tatrzańskiej, budowie tężni, lodowiska.... A to nie koniec ich marzeń. Które z nich się zrealizują? Mariusz Kapała

Górka Tatrzańska jak Malta w Poznaniu?

Wiele osób wskazywało też, że ucieszyłoby się, gdy Górka Tatrzańska stała się zimowym centrum rekreacji.

- Latem jest w mieście co robić, gorzej zimą. Stąd marzy mi się lodowisko z prawdziwego zdarzenia. Takie, jakie planowało miasto w porozumieniu z elektrociepłownią. Po zamianie terenu – mówi Renata Gawlińska. – No i Górka Tatrzańska z igielitem by się przydała. Wyciąg, jakaś mała gastronomia. To mogłoby być naprawdę ulubione miejsce zimowych spotkań zielonogórzan, którzy lubią aktywnie spędzać czas. A że lubią, to widać choćby po tym, ile osób korzysta z basenu czy ścieżek rowerowych.

Wiele osób wskazuje też na inną zmianę w Parku Piastowskim, a mianowicie modernizację amfiteatru.

Tężnie mają mniejsze miasta, chcą ją mieć i zielonogórzanie

Teraz coraz więcej miast funduje sobie tężnie, by poprawić zdrowie i samopoczucie mieszkańców i ich gości, a także poprawić jakość powietrza. Zielonogórzanie w sprawie tężni są podzieleni. Jednym marzy się duża, innym kilka mniejszych w różnych częściach miasta.

- Najważniejsze, że jest szansa na taki obiekt. W ramach modernizacji parku Tysiąclecia ma taka tężnia powstać i bardzo się z tego cieszę – zauważa Teresa Walicka.

Co jeszcze wskazywali w rozmowach z nami mieszkańcy? Mówili o remoncie deptaka, bo to wizytówka miasta. Ale to marzenie także ma szansę się spełnić. Bo inwestycja jest wpisana do projektu budżetu na 2022 roku, o czym decydować dziś na sesji będą radni.

- Mnie marzą się nowe rozwiązania komunikacyjne, by usprawnić ruch w mieście, Dobrze, że myśli się o obwodnicach, ale potrzebne są inne, nowe drogi czy wiadukty – dodaje Robert Tadziuk. – Potrzebne są nowe ścieżki rowerowe. Marzy mi się też, żeby powstała prawdziwa kolej miejska. Z przystankami na os. Leśnym, Zaciszu, Młodzieżowcu, na os. Pomorskim. Też o tym mówi się od dawna. Myślę, że takie rozwiązania komunikacyjne pozwoliłyby zostawić niektórym osobom auta w garażu.

O czym jeszcze marzą zielonogórzanie? O nowym parku, szpitalu miejskim, modernizacji glinianek, generalnych remontach szkół, bezpłatnych programach profilaktycznych (badania, ćwiczenia, finansowane przez miasto).

