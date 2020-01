ZIELONA GÓRA. Oceń naszą służbę zdrowia! Co się zmieni w tym roku? [ZDJĘCIA, WIDEO]

Połowa mieszkańców naszego województwa pozytywnie ocenia służbę zdrowia - tak wynika z Lubuskiego Indeksu Zdrowia. Czego jednak nam brakuje, na co najbardziej narzekamy i czy jest szansa na zmiany?

Lubuski Indeks Zdrowia to początek szerokiej dyskusji na temat służby zdrowia w naszym województwie. Bo wszyscy wiemy, że do zrobienia jest wiele. - Trzeba nam spojrzeć na tę sprawę z różnych stron, bo nie chodzi tylko o poprawę leczenia, ale i profilaktykę, i fundusze, i kadrę - mówi dyrektor lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Piotr Bromber. - Dyskusja jest potrzebna. Ale największy problem teraz to brak personelu. Średnia pielęgniarek to 55 lat, nie wspomnę o doktorach. Trzeba zrobić wszystko, by ich zatrzymać, bo po studiach uciekają za granicę. Możemy inwestować w szpitale, sprzęt, ale jeśli nie zadbamy o kadrę, to nic z tego nie będzie - podkreśla Henryk Janowicz, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego. Ryszard Kowalczuk z Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego zauważył, że dużym problemem dla wielu Lubuszan jest też brak dojazdu do placówek służby zdrowia. To też należałoby jak najszybciej poprawić.

Profilaktyka? A i owszem, ale jak nie ma kto jej przeprowadzać, bo brak jest lekarzy i pielęgniarek, to można sobie tylko pomarzyć. Poza tym trzeba używać jakichś nowych argumentów, sposobów na to, by Lubuszanie chętniej korzystali z bezpłatnych porad i badań, organizowanych w ramach różnych akcji.

Lubuski Indeks Zdrowia Lubuski Indeks Zdrowia o pierwszy tego typu dokument. Powstał dzięki połączeniu sił Urzędu Statystycznego, Narodowego Funduszu Zdrowia i głosów mieszkańców. W dokumencie wzięto pod uwagę 63 wskaźniki, dotyczące zdrowia. Uwzględniono dane statystyczne US, administracyjne - NFZ oraz wielu innych instytucji np. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie oraz baz Krajowego Rejestru Nowotworów. Przeprowadzono też ankietę na temat oceny służby zdrowia w województwie lubuskim. Wzięło w niej udział blisko 1.200 osób

Który powiat wypadł najlepiej? W ogólnym rankingu, po zsumowaniu wszystkich punktów, powiat świebodziński, a tuż za nim nowosolski i międzyrzecki. A lubuskie stolice? Zielona Góra znalazła się na czwartym miejscu, a Gorzów Wlkp. na 12. Jeśli analizować będziemy wskaźnik największa zachorowalność to - okaże się, że przodują tu Zielona Góra, Gorzów i powiat wschowski. Najniższy poziom indeksu odnotowano w powiatach - gorzowskim, słubickim i świebodzińskim. Dla mieszkańców regionu ważny jest dostęp do świadczeń medycznych, kadry lekarskiej. Kiedy weźmiemy pod uwagę np. liczbę specjalistów na tysiąc mieszkańców, pacjentów lekarzy rodzinnych, badania tomografem i rezonansem magnetycznym, czas oczekiwania na operacje, okazuje się, że najlepiej pod tym względem wypadają dwie nasze stolice: Gorzów Wlkp., Zielona Góra oraz powiat sulęciński. W przypadku finansowania świadczeń najlepiej wypadły powiaty: świebodziński, Zielona Góra i nowosolski. Najniższy poziom finansowania odnotowano w powiatach: żarskim, gorzowskim i żagańskim.

A jakie są wyniki ankiet wypełnianych przez pacjentów? Z badania wynika, że najlepiej służbę zdrowia oceniają mieszkańcy powiatów: strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, nowosolskiego i Zielonej Góry. Najgorzej natomiast pacjenci w powiatach: krośnieńskim, zielonogórskim i gorzowskim.

Jak poprawić sytuację z kadrą? Lekarzy, pielęgniarek wciąż brakuje. Jednym ze sposobów na rozwiązanie tego problemu było uruchomienie medycyny na Uniwersytecie Zielonogórskim. A potem także specjalne stypendia marszałka. Teraz podpisano kolejne umowy z przyszłymi lekarzami. Wpłynęło 97 wniosków, stypendia dostanie 50 osób. To już trzecia ich edycja. Co miesiąc studenci będą dostawać po 2 tys. zł. Tyle czasu, ile będą pobierać te fundusze, odpracują potem już jako lekarze w lubuskich szpitalach. Po raz pierwszy wręczono też stypendia studentom pielęgniarstwa i położnictwa. Otrzymało je 30 osób (co miesiąc po 1,2 tys. zł).

- Na stypendia medyczne przyznaliśmy 900 tys. zł, a na pielęgniarskie - 324 tys. zł. To najlepiej zainwestowane pieniądze - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Jestem przekonana, że m.in. dzięki tym pieniądzom uda się zatrzymać lekarzy w naszym regionie. Już samo uruchomienie kierunku lekarskiego spowodowało, że do Zielonej Góry sprowadzili się wybitni specjaliści, którzy nie tylko kształcą studentów UZ, ale także pracują w lubuskich szpitalach. Kiedy w 2018 r. kadra naukowa stanowiła 40 osób, to teraz zatrudnienie wzrosło do 130. - W 80 procentach to „kliniści” - to oznacza, że oprócz pracy naukowo-dydaktycznej na uniwersytecie, są zatrudnieni także w szpitalach - tłumaczyła nam dziekan Colegium Medicum UZ dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ. - Zyskują pacjenci, bo dziś wykonuje się zabiegi, których wcześniej nie było.

Colegium Medicum UZ to także szansa na rozwój od lat zatrudnionych pracowników szpitala i UZ. - Mamy już pierwsze tytuły naukowe. Jedna osoba uzyskała tytuł profesora tytularnego, druga jest w trakcie, mamy na koncie trzy habilitacje i trzy doktoraty, a siedem jest otwartych - wylicza pani dziekan. Szpitalne inwestycje Zmienia się też baza. Wiele już zrobiono. Powstaje za 112 mln zł Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Obecnie już jest budowany łącznik z istniejącym oddziałem położniczym i ginekologicznym. Trzeba nowy obiekt wyposażyć. Ale już zgłaszają się pierwsi darczyńcy. Fundacja DKMS z Warszawy przekaże 1,2 mln zł na wyposażenie klinicznego oddziału onkologii dziecięcej. Powstające Centrum Zdrowia Matki i Dziecka wesprzeć chcą też inni. Zbiórkę pieniędzy na wyposażenie prowadzi stowarzyszenie „Warto jest pomagać”, które wspierają Centrum Metamorfoz, Everest Fitness i CrossFit 8K48. Do tej pory uzbierano około 59 tysięcy złotych.

Pomoc deklaruje także Fundacja Innowacyjny Klub Rodzica z Zielonej Góry, która obiecuje wyposażenie świetlic oraz sal rekreacyjnych. Profesjonalną salę gamingową ufunduje Domator 24.com, a karetkę wraz z wyposażeniem na potrzeby CZMiDz zakupią ze swoich funduszy koła łowieckie. Zmienią się też wszystkie budynki szpitalne. Bo rusza projekt termomodernizacji lecznicy za 50 mln zł. Wykona ją Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Plan też jest taki, żeby ostatecznie 10 osobnych budynków połączyć i stworzyć dwa obiekty...

Prezes Szpitala Uniwersyteckiego, dr Marek Działoszyński, podkreśla, że nie tylko zmieni się estetyka budynków, co też nie jest bez znaczenia, ale przede wszystkim termomodernizacja oznacza duże oszczędności dla szpitala. Trwa też przygotowanie pomieszczeń dla pracowni hemodynamiki. Koszt jej utworzenia to niemal 10 mln zł.

