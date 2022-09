Zielona Góra. Odśnieżanie po nowemu, czyli ZGK kupuje pojazdy. Zamierza też wybudować halę i... produkować prąd Leszek Kalinowski

Zakład Gospodarki Komunalnej szykuje się do kolejnych inwestycji i zadań. Wszystko po to, by miasto mogło zaoszczędzić wydawane pieniądze. Bo kolejne przetargi pokazują, że oferenci chcą więcej i więcej. A miejska kasa nie jest przecież z gumy.