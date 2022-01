Zielona Góra. Oficjalny certyfikat z Księgi Rekordów Guinnessa dla Rademeneza. Co to zmienia w jego życiu?

Ależ to były emocje!. Rademenez pobił rekord świata w rapowaniu bez przerwy. Zajęło mu to 36 godzin. Zielonogórzanin rozpoczął swój wyjątkowy koncert o godzinie 9.00 w sobotę, a zakończył w niedzielę o 21.00 zmęczony, zachrypnięty i szczęśliwy. Publiczność nie kryła podziwu i wzruszenia" - pisaliśmy 21 listopada 2021. I był to wyczyn wyjątkowy również dla wszystkich Lubuszan, bo tym samym Rademenez wpisał się w Księdze Rekordów Guinnessa.

Właśnie z Londynu dotarł do ciebie oficjalny certyfikat, potwierdzający, że jesteś mistrzem świata.

Po otwarciu koperty ucieszyłem się, że ostatni element tej układanki i akcji, która trwała kilka miesięcy, w końcu się ziścił. Plan sprzed paru lat został zrealizowany. Teraz kiedy pokazałem zdjęcia z certyfikatem, ludzie bardzo miło reagują. Dostałem wiele wiadomości z gratulacjami, co mnie ucieszyło i uświadomiło mi, ile osób mi kibicowało i trzymało za mnie kciuki. Dziękuję wszystkim za wsparcie!