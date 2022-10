Zielona Góra. Ogrody działkowe dostały wsparcie finansowe. Co dzięki tym pieniądzom może się na nich zmienić?

Co zyskają Rodzinne Ogrody Działkowe?

W budżecie projektów zaplanowano m.in. nasadzenie laurowiśni, zakup hoteli dla owadów, budek lęgowych dla ptaków, kompostowników, tablic edukacyjnych o roli ekologicznej, wiaty drewnianej oraz utwardzenie alei. Projekt Grantowy pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 skierowany jest do stowarzyszeń działających w formie Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD). Kwota dofinansowania wynosi standardowo od 10 tys. zł do 100 tys. zł, a jeśli liczba działek w ogrodzie przekracza 400, może sięgnąć nawet 150 tys. zł. Od grantobiorców nie wymaga się wniesienia wkładu własnego i przysługuje im prawo ubiegania się o przyznanie zaliczki.

Na co można wydać pieniądze?

Minimum 50 proc. otrzymanych funduszy należy przeznaczyć na realizację inwestycji w tzw. zakresie podstawowym. Środki powinny zostać spożytkowane m.in. na zazielenienie roślinami miododajnymi wszelkich powierzchni – w tym dachów, ścian, płotów i gruntu czy uaktywnienie biologiczne terenu poprzez likwidację pół- lub nieprzepuszczalnych utwardzeń. Do 30 proc. wydatków kwalifikowanych można przeznaczyć na inwestycje w zakresie elementów dodatkowych, np. na zagospodarowanie (w tym rekultywację) terenów ROD dotychczas nieużytkowanych; modernizację i budowę ogólnoogrodowej sieci energetycznej; utworzenie parkingów dla rowerów czy siłowni plenerowych. Do zadań objętych dofinansowaniem należą również koszty pośrednie oraz wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji technicznej (w obu przypadkach maksymalnie 10 proc. wartości udzielonego grantu).

Wartość całego projektu to 50 mln zł

Otwarty konkurs grantowy dla stowarzyszeń ogrodowych został zorganizowany na podstawie zawartej 10 maja 2022 r. umowy między NFOŚiGW i ARiMR. Nabory odbywają się w miesięcznych etapach, począwszy od 30 maja 2022 r., aż do wyczerpania środków. Wartość całego projektu to 50 mln zł. Umowa umożliwia ROD skorzystanie ze środków europejskich na działania przyczyniające się do zwiększania bioróżnorodności, tworzenia i odnawiania zieleni, łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu, ograniczenia efektu miejskich wysp ciepła oraz zatrzymywania wód opadowych.