ZIELONA GÓRA: Okazje na giełdzie! Co można tam kupić? [ZDJĘCIA]

- To już taka nasza tradycja, że zbieramy się sąsiedzką grupą i razem jedziemy busem na giełdę - przyznaje pani Teresa z Krosna Odrzańskiego. - Ja zawsze biorę ze sobą moją przyjaciółkę Jolę, ona jest specem w wyszukiwaniu jakichś okazji. Za parę groszy zawsze mi coś fajnego wypatrzy. Teraz kupiłam sobie świetną torebkę za 30 zł. Synom kupiłam czapki za 10 zł, bo coraz zimniej się robi. - My zawsze z giełdy wychodzimy z miodem. Mamy tu takiego pana, u którego zawsze kupujemy słoik albo dwa. Miód jest sprawdzony i w miarę tani, a pan miły, więc wracamy do niego co tydzień lub dwa - opowiada pani Ewa z Zielonej Góry.

- Co kupiłem? Jak to co? Proszę zobaczyć! Cała siatka kiełbas, wędlin, no i jest smalec. Wszystko własnej roboty. Pycha - pokazuje pan Mieczysław. - A żona? Ooo tam, stoi przy stoisku z ciastami. To jej stały punkt. Zawsze mamy orzechowca albo sernik na niedzielną kawę. Teraz i poniedziałek wolny, więc jeszcze kupi kostkę z chałwą. Po 13 zł.

- Ja lubię przeglądać starocie. Kupuję krzesła, szafaki, półki, które potem odnawiam i maluję. Przydają się mi albo oddaję komuś z rodziny czy znajomym - opowiada pan Tomasz.

- Szukam roweru, nawet ma upatrzony za 200 zł - mówi pan Franciszek z Zielonej Góry. - Muszę się jednak nad nim zastanowić i zobaczyć jeszcze w innym miejscu, bo widziałem z daleka że tam dalej też ktoś wystawił trzy rowery.

Pani Karolina przyjechała na giełdę z Wolsztyna. Przyznaje, że jest zaskoczona organizacją i... toaletami. Są czyste, z ciepłą wodą, ręcznikami papierowymi. I to za darmo!