Zielona Góra. Oto laureaci stypendiów artystycznych i twórczych. Wielkie brawa!

- Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, jak utalentowanych młodych artystów mamy. I to w różnych dziedzinach – mówiła dyrektor departamentu edukacji i spraw społecznych zielonogórskiego magistratu Wioleta Haręźlak, podczas uroczystości wręczenia stypendiów artystycznych i twórczych. Otrzymało je 17 osób.

HANNA ROGOŻA 19 lat – uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Poznaniu. Systematycznie doskonali swoje umiejętności pod okiem wybitnych pedagogów. Współtworzy trio fortepianowe Karłowicz Piano Trio. Zwyciężczyni międzynarodowych nagród World Classical Music Award, International Online Instrumental Performance Competition.

MIKOŁAJ WOŹNIAK 19 lat – uczeń Państwowej Szkoły II st. Muzycznej w Krakowie. Mikołaj jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Zakwalifikował się do prestiżowego programu wspierającego młodych, utalentowanych instrumentalistów z całego świata ,,Morningside Music Bridge”, natomiast w latach w 2020 i 2021 r. w 2022 koncertował w towarzystwie Kairskiej Orkiestry Symfonicznej.

PAULINA HELENA TOMCZUK 20 - od wielu lat jest uczestniczką prestiżowych konkursów muzycznych. Bierze udział również w koncertach organizowanych przez instytucje propagujące kulturę polską, takie jak Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, czy Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Jest laureatką konkursów m.in. w Pradze, Riccotti we Włoszech i Kyoto w Japoni.

KATARZYNA HEJNOWICZ 21 lat – absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Poznaniu w klasie skrzypiec. W roku 2021 rozpoczęła studnia na kierunku instrumentalistyki na Akademii Muzycznej i. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Odzwierciedleniem wysokiego poziomu jej gry są wysokie wyróżnienia, jakie otrzymała na licznych konkursach muzycznych. M. in. w konkursie w Toronto i w Atlancie.