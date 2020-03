Zielona Góra. Padł kolejny rekord na stacjach paliw. Litr benzyny kosztuje 3,59 zł. Olej napędowy jest po 3,84 zł

Kierowcy przecierali oczy ze zdumienia, gdy w połowie marca cena benzyny spadła poniżej 4 zł. Gdy doszła do poziomu 3,67 zł, niektórzy zaczęli robić zapasy i tankowali do kanistrów. Tymczasem w piątek (27 marca) na stacji paliw przy Auchan litr 95 kosztował 3,59 zł, a oleju napędowego - 3,84 zł.

- Narzeczona się ze mnie śmieje, że ten pełny bak nie jest mi teraz do niczego potrzebny, bo oboje pracujemy zdalnie, a do sklepu mamy rzut beretem - dodaje pan Sławomir. - Z drugiej strony, jak mi się będzie nudzić, to po prostu przejadę się gdzieś przed siebie. Lepsze to niż siedzenie w kanapie przed telewizorem. Sportu i tak nie ma teraz żadnego, tylko powtórki, a nawet piłkarski serial animowany.